Lesetipps gibt es gratis von der Kutzenhauser Bücherei

Die Bücherei in Kutzenhausen geht eigene Wege, um die Leselust zu wecken. Dazu gehört auch das "Buch des Monats".

Jeden Monat hält die Bücherei Kutzenhausen einen Lesetipp für ihre Besucher bereit. Das Buch des Monats wird nicht nur auf den Internetseiten der Bücherei vorgestellt, auch auf Facebook und im örtlichen Mitteilungsblatt können die Leser sich Anregungen holen. Meist sind es Neuerscheinungen, die bei dieser Gelegenheit vorgestellt werden.

Etwa weitere 5270 Medien finden die Besucher der Bücherei in den Räumen in der St.-Nikolaus-Straße. Am häufigsten griffen sie 2022 zum Buch "Hintertristerweiher" von Nicola Förg. "Das große Buche von Kasimir" von Lars Klinting haben sich die Kleinen am häufigsten mit nach Hause genommen.

Tonies sind beliebt in der Bücherei

Tonies sind auch in der Kutzenhauser Bücherei immer sehr begehrt, DVDs, CDs und Spiele haben die Mitarbeiter wieder aus dem Bestand genommen, weil sie nicht allzu gefragt waren. 18 Mitarbeiter sind damit beschäftigt, den 330 Nutzern eine abwechslungsreiche Auswahl an Medien zu bieten. Seit der Eröffnung der Bücherei steht das Buch "Der Name der Rose" von Umberto Eco jetzt schon im Regal. Es ist das älteste Buch, das hier ausgeliehen werden kann.

In der Bücherei in Kutzenhausen können Leserinnen und Leser gemütlich nach ihrem neuen Lesestoff suchen. Foto: Marcus Merk

Die Büchereimitarbeiter empfehlen Tim Pröses "Der Tag, der mein Leben veränderte". Das Buch biete Spannung, Gefühl, Neugier, Entspannung und Witz, finden die Experten. "Ein Buch, das mit den einzelnen Geschichten unter die Haut geht." Wer sich in der Bücherei noch nach weiteren Leseanregungen umschauen möchte, kann dies immer dienstags und freitags von 15.30 bis 17 Uhr und samstags von 18 bis 19 Uhr tun. (AZ)

