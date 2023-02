Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Maingründel

Bei einer Verkehrskontrolle in Maingründel stoßen die Beamten auf einen Autofahrer, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Das hat Folgen.

Zu viel Alkohol getrunken hat ein 63-Jähriger, der in seinem Auto am Samstag gegen 23 Uhr in Maingründel kontrolliert wurde. Wie die Polizei mitteilt, roch es in dem Wagen nach Alkohol. Die Beamten hatten offenbar einen richtigen Riecher. Denn bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,26 Promille hinterm Steuer saß. Die Folge: Der 63-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und kassierte eine Anzeige. (kinp)