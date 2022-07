Kutzenhausen

Mittagsessen für Schul- und Kitakinder wird in Kutzenhausen teurer

In Kutzenhausen erhöhen sich die Preise fürs Mittagessen in Schule und Kita.

Plus Die Beiträge für Eltern in Kutzenhausen werden noch in diesem Jahr steigen. Betroffen sind Eltern von Kindern, die in Schule, Kindergarten oder -krippe zu Mittag essen.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Jahrelang hatte man in Kutzenhausen versucht, die Beiträge und Gebühren für die Mittagsbetreuung und das Mittagessen der Kinder stabil zu halten. Die Kostenexplosion im Energie- und Lebensmittelsektor hat die Gemeinde jedoch jetzt zum Handeln gezwungen. Das Defizit, das in den letzten Jahren für die Mittagsbetreuung zwischen 15.000 und 25.000 Euro lag, drohte wegen zu geringer Fördersätze bei gleichzeitig gestiegenen Ausgaben aus dem Ruder zu laufen. Auch beim Mittagessen waren die Preise des Lieferdienstes und der regionalen Lebensmittelanbieter zuletzt in die Höhe geschnellt.

