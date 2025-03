In vielen Ortschaften stehen alte Anwesen leer und beachtlich große Grundstücksflächen liegen brach. Gleichzeitig suchen Familien dringend nach Bauland. Eine Nachverdichtung im Ortskern, die das Dorfleben wieder beleben könnte und die Natur schont, gelingt selten. Nicht so in Rommelsried. Dort wird mitten im Ort ein neues Baugebiet entstehen.

