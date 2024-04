Kutzenhausen

19:00 Uhr

Neuer Kindergarten in Kutzenhausen soll 2025 eröffnen

Plus Der Haushalt von Kutzenhausen war in diesem Jahr eine Herausforderung. Aufgrund mehrerer hoher Ausgaben muss die Gemeinde einen Kredit aufnehmen.

Von Bianca Dimarsico

Es sind mehrere Millionenprojekte, die die Gemeinde Kutzenhausen in den nächsten Jahren stemmen möchte. Den diesjährigen Haushalt aufzustellen, war laut Bürgermeister Andreas Weißenbrunner deshalb eine Herausforderung. Der Ort muss an mehreren Stellen sparen und einen Kredit aufnehmen. Für den Bürgermeister ist das jedoch kein Grund zur Sorge. Er ist sich sicher: Die Investitionen machen Kutzenhausen und seine Ortsteile fit für die Zukunft.

Das größte anstehende Projekt ist der Ausbau des Glasfasernetzes. Spätestens bis zum Jahr 2026 sollen alle Haushalte damit ausgestattet sein. Im diesjährigen Haushalt sind dafür eine halbe Million Euro eingeplant. Insgesamt wird der Ausbau etwa sechs Millionen Euro kosten, so der Bürgermeister. Das Projekt wird voraussichtlich vom Bund kofinanziert. Ein zweiter großer Brocken entfällt auf den Bau eines neuen Kindergartens in Rommelsried. Die Gemeinde plant mit Kosten von 2,5 Millionen Euro plus etwa 120.000 Euro für die Außenanlage. "Insgesamt werden damit 80 neue Plätze geschaffen, 50 im Kindergarten und 30 in der Krippe", sagt Bürgermeister Weißenbrunner. "Das wird ein Bau in Holzmassivbauweise, das gibt ein tolles Raumgefühl für die Kinder", ist er sicher. Vor allem die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung sei in letzter Zeit enorm gestiegen. Der neue Kindergarten soll voraussichtlich im September 2025 eröffnen. Der Gemeinderat muss dem Bau jedoch erst noch zustimmen.

