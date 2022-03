In Kutzenhausen gibt es nun auch Bürgerinitiative rund um den Bahnausbau

Plus Die BI Kutzenhausen-Maingründel weist auf die Folgen des Ausbaus der Bestandsstrecke in ihrem Bereich hin. Dafür erhält sie Unterstützung.

Mit rund 50 Unterstützerinnen und Unterstützern ist eine weitere Bürgerinitiative im Augsburger Land gegen einen bestimmten Trassenvorschlag des Bahnausbaus gestartet. Die Bürgerinitiative (BI) Kutzenhausen-Maingründel spricht sich gegen den Ausbau der blaugrünen Variante aus. Und im Falle von Kutzenhausen könnte man dabei kaum von einem Ausbau oder einer Verbreiterung der Bestandsstrecke reden, sagt der Sprecher der BI, Thomas Druckmiller. Denn auf Höhe des Orts klafft die Neubaustrecke, so zeigt es die Trassenskizze der Bahn, mehr als 500 Meter mit der Bestandsstrecke auseinander. Mehr als ein Hindernis, nicht nur für die Landwirtschaft, so Druckmiller.