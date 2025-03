„Nur wer stark ist, wird nicht angegriffen“, meinen die Veteranen in Kutzenhausen

„Frieden und Demokratie“ sind zarte Pflanzen, die es zu schützen gilt, war das Ergebnis einer nachdenklichen Versammlung beim Veteranen- und Soldaten-Kameradschaftsverein Kutzenhausen. Das Engagement für den Frieden und die Pflege von Geselligkeit mit Brotzeitspenden von Mitgliedern prägten das Vereinslebens. Im Grußwort der Gemeinde unterstrich Bürgermeister Andreas Weißenbrunner neben dem Dank an das Wirken im Ort, den Wert der Demokratie, die es zu verteidigen gelte. Der Bayerische Kameraden Verein (BKV) war durch Präsident Otmar Krumpholz vertreten. „Gesellschaft und Politik verändern sich gerade gewaltig“, betonte er. Die Erkenntnis sei: „Frieden kostet. Und nur wer stark ist, wird nicht angegriffen.“

Erster Vorsitzender Werner Hörwig zeigte im Rechenschaftsbericht die Aktivitäten des Vereins. Mit einer würdevollen Feier zum Volkstrauertag mit der Harmoniemusik Maingründel und einem christlichen Lichtzeichen war aller Gefallenen und Vermissten am Ehrenmal gedacht worden. Den Bericht zur Pflege des Kriegerdenkmals gab der zweite Vorsitzende Robert Gaßner mit Günther Barnert. Kassenverwalter Jürgen Spies berichtete, durch den finanziellen Beitrag zum neuen Vereinsheim, von einem Minus. Meinrad Rothtauscher prüfte mit Gebhard Knöpfle die Kasse. Das führte zur Entlastung.

Die nächsten Termine

Die Scheppacher Friedenswallfahrt zur „Muttergottes im Rauhen Forst“, wird heuer am 18. Mai stattfinden. Organisator des Zuges ab dem Weiherhof ist Josef Jungbauer. Er konnte die Harmoniemusik Maingründel dafür gewinnen, die auch den Gottesdienst an der Kapelle spielen wird. Am 15. Juni nimmt der Verein am Jubiläum in Oberschöneberg teil. Und an Fronleichnam (19. Juni) wird das neue Vereinsheim „d‘Metzg“ eingeweiht. Der Vereinsausflug führt am 28. Juni nach Würzburg, zur Maifeier wird gegrillt und am 15. August gibt es einen Frühschoppen.

Ehrung treuer Mitglieder

Drei Mitglieder des Vereins, der aktuell 94 Personen zählt, wurden geehrt. Präsident Krumpholz überreichte die Urkunden des BKV, Bürgermeister Weißenbrunner für den Ortsverein und Robert Gaßner steckte die Ehrennadel an. Rudolf Kaiser erhielt das Ehrenkreuz in Bronze. Das Treuekreuz in Gold für 45 Jahre Mitgliedschaft bekam Walter Klemmer. Und Thomas Fendt ist 25 Jahre dabei. Kaspar Mayer wurde zum 80. Geburtstag zum Ehrenmitglied ernannt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.