Polizei zieht Autofahrer mit mehr als zwei Promille aus dem Verkehr

Ein Mann ist auf der B300 bei Kutzenhausen in Schlangenlinien unterwegs. Zeugen verständigen die Polizei - und die findet schnell heraus: Der Fahrer ist betrunken.

Mehr als zwei Promille Alkohol zeigte ein Schnelltest bei einem 52-Jährigen Autofahrer an. Der Mann war mit seinem Auto am Sonntag gegen 1.40 Uhr auf der B300 in Schlangenlinien unterwegs, worauf Zeugen die Polizei verständigten. Beamte aus Zusmarshausen griffen den Fahrer bei Kutzenhausen auf. Der Mann hatte laut Polizei eine deutliche Fahne. Sein Führerschein ist erst einmal weg, ein Strafverfahren folgt nach. (AZ)

