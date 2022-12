Glatteis: Autofahrerin kommt von Straße ab

Weil es plötzlich glatt wird, kommt eine 58-Jährige mit ihrem Fiat Punto bei Rommelsried von der Fahrbahn ab. Mit leichten Verletzungen wird sie ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Unfall wegen Glatteis kam es am Dienstag gegen 8.30 Uhr zwischen Rommelsried und Biburg. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 58-Jährige mit ihrem Fiat Punto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Anschließend fuhr das Auto gegen mehrere Weiden, bevor es in einem Graben zum Stehen kam. Nach dem Unfall klagte die Frau über Kopfschmerzen. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro. (kinp)