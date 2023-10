Mountainbike im Wert von 2.800 Euro in Rommelsried gestohlen

Das Mountainbike eines 15-Jährigen wurde in Rommelsried gestohlen, berichtet die Polizei. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Wollmetshofen.

Ein teures Mountainbike ist laut Polizei in Rommelsried gestohlen worden. Das Fahrrad gehört einem 15-Jährigen und ist etwa 2.800 Euro wert. Gestohlen wurde es vermutlich im Zeitraum zwischen dem 6. und 10. Oktober in der Straße Am Herzogenberg. Bislang gibt es keine Hinweise auf den mutmaßlichen Dieb. Hinweise, die zur Klärung des Diebstahls führen können, nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.



Das gilt auch für einen ähnlichen Fall im Fischacher Ortsteil Wollmetshofen. Dort verschwand am vergangenen Dienstag, 10. Oktober, gegen 7 Uhr ein weißes Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro. Das Rad wurde in der Wilhelm-Wörle-Straße gestohlen, berichtet die Polizei. (kinp)