Spielzeug liefert im Waldkindergarten in Rommelsried die Natur

Plus Auf einer 4800 Quadratmeter großen Streuobstwiese können Mädchen und Buben an der frischen Luft nach Herzenslust spielen. Ein Wunsch bleibt aber noch unerfüllt.

Kindertagesstätten im Augsburger Land gibt es viele, ein Waldkindergarten aber ist immer etwas Besonderes. Seit knapp einem Jahr gibt es nun ein solches Angebot in Rommelsried. „Das Grundstück hat eine super Lage“, schwärmt die Initiatorin und Vorsitzende des Pflegevereins Waldkindergarten „Blätterdach“, Judith Schneider. Die Kinder tummeln sich auf einer gepachteten 4800 Quadratmeter großen Streuobstwiese an die sich eine von einer Quelle mit kleinem Bachlauf durchzogene, offene Wiesenfläche anschließt.