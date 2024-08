Unbekannter klaut E-Scooter am Bahnhof in Kutzenhausen

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist bereits am Dienstag, 6. August, ein E-Scooter am Bahnhof in Kutzenhausen gestohlen worden. Vermutlich wurde der Roller in der Zeit zwischen 19.20 Uhr und 23.15 Uhr gestohlen, berichten die Beamten. Kutzenhausen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen eScooter Segway Ninebot F20D. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (kinp)

