Krimi im Fernsehen löst Polizeieinsatz in Unternefsried aus

Über eine Apple-Watch wird im Kutzenhauser Ortsteil Unternefsried ein Notruf ausgelöst. Im Hintergrund ist ein lautstarker Streit um Geldforderungen zu hören.

Ein lautstarker Streit, bei dem es unter anderem um Geldforderungen in Höhe von 10.000 Euro gehen sollte, hat am Montag in Unternefsried für einen brisanten Polizeieinsatz gesorgt. Den Alarm hatte kurz nach 19 Uhr eine Apple-Watch ausgelöst, woraufhin automatisch ein Notruf bei der integrierten Leitstelle aktiviert wurde.

Sofort wurde eine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen nach Unternefsried beordert. Schließlich war im Hintergrund über das Mikrofon der Uhr die lautstarke Auseinandersetzung zu hören. Der Träger der Uhr reagierte jedoch auf keinerlei Nachfragen. Auf diese Weise vorgewarnt, begaben sich die Beamten an die Adresse, die durch die Positionsangabe der Uhr ermittelt werden konnte. Vor Ort stellte sich die Situation dann völlig anders dar.

Apple-Watch überträgt live den Ton der Krimisendung

Trägerin der Uhr war eine 77-jährige Frau, die gestürzt war. Durch den harten Aufprall löste die Uhr den Notruf aus. Bei dem lautstarken Streit handelte es sich jedoch lediglich um eine Fernsehsendung, die den Mitarbeitern der Einsatzzentrale den Notruf live übertragen wurde. Vermutlich handelte es sich laut Polizei bei der Sendung um den Krimi „Morden im Norden“, der im ersten Programm von 18.50 bis 19.45 Uhr ausgestrahlt wird. Die gestürzte Seniorin wurde durch den Rettungsdienst versorgt. (thia)