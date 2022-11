Kutzenhausen

Vereinsheim Kutzenhausen wächst in Eigenregie

Dank vieler freiwilliger Helfer entsteht in Kutzenhausens Ortsmitte das neue Vereinsheim.

Plus Die Vereine bauen sich ihr eigenes Heim in der alten Metzgerei. Das Dach ist gedeckt, bald beginnt der Innenausbau. In einem Jahr ist der Einzug geplant.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Kurz nach der Bürgermeisterwahl im März 2020 war die Idee geboren: Die alte Metzgerei an der Augsburger Straße sollte die neue Heimat aller Kutzenhausener Vereine werden. Vorausgegangen war eine Zeit großer Enttäuschungen. Das neu bezogene Quartier in der Gemeindehalle hatten sie verloren, ein Notkindergarten musste dort eingerichtet werden. "Der Keller war von uns selbst ausgebaut, viele haben uns damals um das Vereinsstüble beneidet", berichtet Bernhard Mayer, der das Organisationsteam für das neue Vereinsheim leitet. Mit Bürgermeister Andreas Weißenbrunner konnte man sich dann schnell auf den neuen Standort einigen. Das Vereinsheim in der alten Metzgerei soll Mittelpunkt für eine neue Dorfmitte werden. Der Gemeinderat machte im Juli 2021 den Weg dafür frei.

