Wasserpreis in Kutzenhausen verdoppelt sich

Plus In Kutzenhausen wird das Wasser bald deutlich teurer. Im Gemeinderat war man überrascht, dass der Preis nicht noch stärker stieg.

Von bisher 0,77 Euro auf nun 1,49 Euro pro Kubikmeter. Der Preis für Wasser wird in Kutzenhausen zum 1. Oktober fast doppelt so teuer wie zuvor. Für Bürgermeister Andreas Weißenbrunner ist die Erhöhung "relativ human". Bei der Preisgestaltung haben die Gemeinden keinen großen Spielraum.