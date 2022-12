Zwei Autoaufbrüche und ein E-Bike-Diebstahl

Im Bereich Kutzenhausen und im Ortsteil Buch wird an zwei Autos die Seitenscheibe eingeschlagen. Auch ein unversperrtes E-Bike verschwindet spurlos.

Eine böse Bescherung haben drei Personen in der Nacht auf Heiligabend bekommen. Im Bereich Kutzenhausen und im Ortsteil Buch wurden zwei Autos aufgebrochen. Und in der gleichen Nacht wurde in Kutzenhausen in der Bahnhofstraße ein unversperrtes E-Bike aus einem Carport gestohlen. Das Fahrrad hat laut Polizei einen Wert von rund 2000 Euro.

Bei den Autos wurde in beiden Fällen die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem Wagen wurde der Geldbeutel mit 210 Euro Bargeld entwendet, im zweiten Fahrzeug lag lediglich ein leeres Portemonnaie. Der Sachschaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Ob die Taten von einem 17-Jährigen verübt wurden, muss laut Polizei noch abgeklärt werden.

Es ist jedoch bekannt, dass der Jugendliche in früheren Fällen mit einem gestohlenen Fahrrad von Tatort zu Tatort fuhr. Anwohner werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291 / 18900 zu melden. Insbesondere Aufzeichnungen von Überwachungskameras könnten für die Polizei interessant sein. (thia)