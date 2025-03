Comedy und Kabarett mit fünf Künstlern auf der Bühne bei der Neusässer Lachnacht

Ein Mix aus Kabarett und Comedy erwartet das Publikum am Samstag, 29. März, bei der Lachnacht in der Stadthalle Neusäß. Die Moderation des Abends übernimmt der gut gelaunte Ole Lehmann, der vor über 30 Jahren seine Comedy-Karriere im gerade eröffneten Quatsch Comedy Club in Hamburg startete und nun noch einmal seine lustigsten Nummern aus dem Schrank holt, entstaubt und im neuen Glanz auf die Bühne bringt. Eingeladen hat er sich die folgenden Gäste:

HG. Butzko, der vor 25 Jahren anfing, Kabarett zu machen, und mittlerweile regelmäßig im Fernsehen, etwa im „Schlachthof“ zu sehen ist, wagt jetzt einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern. Und deswegen beleuchtet der Gelsenkirchener noch mal einige Vertuschungen und falschen Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien.

Icon Vergrößern Fünf Künstler treten bei der Neusässer Lachnacht in der Stadthalle auf. Foto: Kulturamt Neusäß Icon Schließen Schließen Fünf Künstler treten bei der Neusässer Lachnacht in der Stadthalle auf. Foto: Kulturamt Neusäß

Dagmar Schönleber verbindet Punkrock mit Poesie

Dagmar Schönleber steht für kluges Kabarett mit Herz und Haltung bei gleichzeitiger Freude an Albernheit. Sie behandelt gesellschaftsrelevante Themen und bewahrt sich und uns in einer krisengeschüttelten Welt immer den Optimismus und den Blick auf die berührenden Kleinigkeiten des Alltags, die einem den Tag retten können. Ob es um die Beziehung zu Staubsaugerrobotern oder um die Zukunft der Menschheit geht – Dagmar Schönleber kümmert sich um die kleinen Probleme genauso wie um das generelle Überleben der Arten – und das mit viel Gefühl. Sie verbindet dabei Punkrock mit Poesie, Worte mit Musik, ob mit Gitarre oder fetten Beats, Ballade oder Disco. (AZ)

René Sydow verzaubert sein Publikum mit einem fröhlichen Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit. Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Warum ist dieser Kabarettabend trotzdem so erschreckend lustig ist, kann das Publikum dann selbst erleben. Bumillo ist Kabarettist und Hausmann: Er geht immer Vollgas nach vorne und zieht die Köpfe aus den Schlingen des Alltags. Stand-up-Comedy und Rap hat der 40-jährige Familienvater im Gepäck, wenn er wie gewohnt klug, eindringlich und mitreißend über die Bühne tigert und dabei zeitloses Kabarett im Hier und Jetzt abliefert.