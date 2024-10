Waltershofener sind enttäuscht vom Lärmschutzwall

Zum diesjährigen Bürgergespräch besuchte Meitingens Bürgermeister Michael Higl vor wenigen Tagen den Ortsteil Waltershofen. Im gut besetzten Bürgerhaus des 813-Seelen-Dorfs, dem kleinsten der Marktgemeinde, informierte der Meitinger Rathauschef die Besucher der Veranstaltung über derzeitige und aktuell anstehende Vorhaben und Baumaßnahmen wie die in diesen Tagen begonnene Rathaussanierung. Außerdem beantwortete er in einer Diskussionsrunde zahlreiche Fragen zu Anliegen und örtlichen Belangen der Bürgerinnen und Bürger.

Hilft der Lärmschutzwall an der Staatsstraße von Meitingen nach Thierhaupten?

„Die große Bereitschaft der Ortsbewohner sich am Bürgergespräch zu beteiligen, zeigt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen und politischen Leben in Waltershofen“, freute sich Bürgermeister Michael Higl beim Blick auf die zahlreichen Anwesenden. Überhaupt nicht zufrieden sind einige Waltershofer Bürgerinnen und Bürger mit dem im vergangenen Jahr angelegten Lärmschutzwall an der Staatsstraße 2381 von Meitingen nach Thierhaupten. „Es ist lauter als bisher“, schilderte Anwohnerin Andrea Plener. „Es wurde zu den angrenzenden Grundstücken nur ein Maschendrahtzaun angebracht, der 30 Zentimeter über den Boden hängt, die Differenz vom Boden zum Zahn sollte aufgefüllt werden, doch ist bis heute nichts passiert“, moniert die Waltershofer Bürgerin. Außerdem sei die Kuppel des Lärmschutzwalls mittlerweile durch Starkregen in die Grundstücke der Anlieger abgeschwemmt worden. Bürgermeister Higl versprach, sich mit dem Bauamt zu diesem Thema in Verbindung zu setzen.

Gerhard Libal wollte wissen, ob man die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes nicht um einen Tag ausweiten könnte, da gerade im Herbst viel Laub abfällt. „Das funktioniert wegen der Aufsichtszeiten nicht, wir werden diesen Vorschlag aber im Gemeinderat diskutieren“, sagte Higl. Ein Anwohner regte an, den Maibaumstandort im Ort zu verlegen. „Man sucht schon seit 16 Jahren einen neuen Standplatz im Ort da die Linde neben dem Maibaum jedes Jahr trotz Formschnitt den Auf- und Abbau behindert. Wenn man einen geeigneten Platz findet, könnte man darüber sprechen“ entgegnete Higl.

Im Bürgerhaus Waltershofen kann kein Aufzug eingebaut werden

Weiter fragte der Anwohner nach, ob man die Ortseinfahrt nach Waltershofen mit einem Kreisverkehr ausbauen könnte. „Dies wurde schon mehrfach angesprochen und auch ins Auge gefasst, aber ist leider verkehrstechnisch nicht möglich“, antwortete Higl. Die Frage einer Bürgerin, ob man das Waltershofener Bürgerhaus nicht mit einem Aufzug ausstatten könnte, verneinte der Bürgermeister mit dem Grund, dass der Einbau eines Aufzugs aus technischen, aber auch aus Platzgründen nicht möglich sei.

Aber nicht nur örtliche Waltershofener Themen wurden angesprochen und diskutiert. Auch andere Maßnahmen wie die Einwohnerentwicklung, Kinderbetreuung, Solarnutzung, Wasserversorgung, Inklusion, Migration, das neue Wertstoffhofkonzept und die Grundsteuerreform in der Marktgemeinde wurden ausführlich behandelt. Zur Einwohnerstatistik gab Higl bekannt, dass im Jahr 2023 98 Geburten, 123 Sterbefälle, 695 Zuzüge und 560 Fortzüge verzeichnet wurden. Zuletzt fragte der Bürgermeister in die Runde, ob man sich denken kann was sich die Jugend in Meitingen noch wünschen würde? Die Mehrheit gab an, dass ein McDonalds Imbiss der Marktgemeinde gut zu Gesicht stehen würde.