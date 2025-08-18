Trotz Hitze waren alle mit Feuereifer dabei

Nach Herzenslust kickten rund 100 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren vier Tage lang auf der Sportanlage der SpVgg Lagerlechfeld. Unter der Anleitung erfahrener Trainern aus den umliegenden Vereinen übten die Fußball-Kids verschiedene Spielformen auf einem Kleinfeld. Auch verbesserten sie ihre Ballbeherrschung und lernten technische und taktische Tricks.

Erfrischende Abkühlung

„Trotz der großen Hitze haben alle bis zum Schluss mit Begeisterung mitgemacht“, erklärte Trainer Michael Herzner zum Abschluss. Etwa 60 der teilnehmenden Kinder kamen aus der Spielgemeinschaft Lechfeld mit den Vereinen SpVgg Lagerlechfeld, SV Untermeitingen und TSV Klosterlechfeld und 40 aus Vereinen der näheren Umgebung wie Langerringen oder Groß- und Kleinaitingen. Die Trainer, die sich unter dem Namen „Lechfeldkicker“ zusammengeschlossen hatten, waren Daniel Raffler, Alexander Kergel, Andreas Jenik, Dennis Jung, David Bulik, Manuel Müller, Michael Herzner und Dominik Müller. Für erfrischende Abkühlung sorgte eine Wasserstation auf einem Anhänger des Wasser-Zweckverbandes Lechfeld.

