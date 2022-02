Welche Rolle spielt das Lechfeld bei der Ukraine-Krise?

Die amerikanischen Streitkräfte haben bereits Tarnkappenflugzeuge in die Eifel verlegt. Auch der Fliegerhorst Lechfeld wäre für Großflugzeuge ausgelegt.

Ein Dutzend Tarnkapppenflugzeuge der amerikanischen Streitkräfte sind bereits auf einen Stützpunkt in der Eifel verlegt worden. Zudem wurden sechs Tankflugzeuge auf die Airbase Ramstein in der Pfalz stationiert. Auch in der Europäischen Union und der Nato wachsen die Zweifel, ob sich im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein Krieg noch vermeiden lässt. Welche Rolle würde in dem Fall der Fliegerhorst Lechfeld spielen?

"Grundsätzlich stellen wir auf Anfrage der Alliierten Flugplätze der Bundeswehr zur Verfügung", sagt der Oberstleutnant im Generalstabsdienst Mitko Müller beim Bundesministerium der Verteidigung. Konkret gebe es allerdings noch keinerlei Planungen, den Standort Lechfeld für Einheiten der Nato zu nutzen. Dies war jedoch zu Zeiten des Kalten Krieges viele Jahre lang der Fall, als Flugplatz und Kasernenanlagen den US-Streitkräften und der Bundeswehr gemeinsam für Manöver zur Verfügung standen. Momentan sei laut Müller lediglich geplant, dass künftig auf dem Lechfeld zehn Großraumtransporter vom Typ A400M stationiert werden sollen. (thia)