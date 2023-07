3600 Menschen mehr als im Vorjahr: Der Landkreis Augsburg wächst weiter

Plus Immer mehr Menschen finden eine neue Heimat im Augsburger Land. Nach dem geburtenstarken Jahr 2021 sinkt die Geburtenrate aber wieder.

Etwa 265.000 Menschen leben im Landkreis Augsburg. Und es werden immer mehr. Allein im vergangenen Jahr ist die Zahl der Landkreisbewohner um 3600 angestiegen. Das liegt allerdings nicht etwa daran, dass hier mehr Babys auf die Welt gekommen wären. Die Geburtenzahlen sind laut Statistik wieder gesunken. Das Bevölkerungswachstum hat einen anderen Grund.

Wie aus den Unterlagen des Landratsamtes hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr etwa 2400 Neugeborene im Augsburger Land gezählt. Das sind 200 weniger als 2021. Nach drei Jahren mit stetig steigenden Geburtenzahlen sind damit erstmals wieder weniger Kinder im Landkreis geboren worden. Seit 2009 schon zeichnet sich im Augsburger Land ein Trend hin zu mehr Geburten ab. Damals waren knapp 2000 Neugeborene gezählt worden. Einen Höchststand erreichte die Rate während der Corona-Pandemie 2021 mit etwas mehr als 2600 Kindern.