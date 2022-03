Landkreis Augburg

vor 17 Min.

Corona-Quarantäne abschaffen? Forderung des Landrats stößt auf Kritik

Landrat Martin Sailer (CSU) will die Corona-Quarantäne abschaffen, weil ein Großteil der Infizierten nur noch leichte Symptome zeige.

Plus Trotz Corona nicht in Quarantäne? Das fordert Landrat Martin Sailer. Angesichts der ohnehin schon explodierenden Anzahl an Infizierten sei das keine gute Idee, meint ein Mediziner.

Von Philipp Kinne

Mit seiner Forderung nach einem Ende der Corona-Quarantäne sorgt Landrat Martin Sailer für Kritik. In den sozialen Medien stimmen dem CSU-Politiker einige zu. Hausarzt-Sprecher Dr. Jakob Berger hält dagegen: „Das ist keine gute Idee.“ Schließlich stecken sich bereits aktuell täglich etwa 1000 Menschen nachweislich mit dem Virus an. Das bayerische Gesundheitsministerium verteidigt die Quarantäne, will die Regeln aber prüfen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen