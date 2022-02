Landkreis Augburg

vor 11 Min.

Defekter ICE: Zwei Stunden Stillstand auf der Strecke Augsburg-Ulm

Plus Bahnreisende mussten sich am Mittwoch gedulden. Zwischen Gessertshausen und Dinkelscherben war ein ICE liegen geblieben. Die Strecke Augsburg-Ulm stand still.

Von Katja Röderer

Zwischen Dinkelscherben und Augsburg standen am Mittwochnachmittag stundenlang die Züge still. Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage mitteilte, war ein defekter ICE die Ursache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen