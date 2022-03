10.000 Menschen im Kreis Augsburg sind in Quarantäne: Muss das noch sein?

Plus Täglich trudeln in Firmen und Schulen neue Krankmeldungen ein. Tausende müssen im Augsburger Land zu Hause bleiben. Landrat Sailer fordert ein Ende der Corona-Quarantäne.

Es sind Zahlen, die vor wenigen Monaten als undenkbar galten: Täglich stecken sich im Augsburger Land rund 1000 Menschen mit Corona an – die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. Eine Folge: Mehr als 10.000 Menschen dürfen aktuell nicht mehr vor die eigene Haustüre. Inmitten dieser Rekordzahlen fordert Landrat Martin Sailer eine Aufhebung der Quarantäneplicht und fragt: "Sollen die Bürgerinnen und Bürger künftig bei allen Erkrankungen isoliert werden?"