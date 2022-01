100 Schilder zeigen: So könnte die ICE-Trasse entlang der A8 die Region verändern

Plus Gegner des Bahnausbaus haben bei Hirblingen den möglichen Streckenverlauf der Verbindung zwischen Augsburg und Ulm skizziert. Was die Aktion bewirken soll.

So manchem Spaziergänger dürften sie zum Beispiel bei Edenbergen schon aufgefallen sein. Autofahrer können beim Kreisel nach der Autobahnabfahrt Richtung Neusäß einen guten Blick auf die lange Linie von Holzpfosten erhaschen, die jeweils ein Plakat krönt. Gut 100 Stück haben Helfer der Bürgervereins Hirblingen auf Feldern und Wiesen aufgestellt, um die Ausmaße einer ICE-Strecke in diesem Bereich zu demonstrieren.