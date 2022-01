Landkreis Augsburg

160 Millionen Euro sind gerade noch genug: Kreisumlage wird nicht erhöht

Die beiden Gymnasien in Neusäß und Gersthofen (Bild) sollen mehr als 130 Millionen Euro kosten.

Plus Müssen die Städte und Gemeinden mehr Geld an den Kreis Augsburg zahlen? Die Meinungen darüber gehen bei den Haushaltsberatungen im Kreistag auseinander.

Von Christoph Frey

Aufatmen in den Rathäusern im Augsburger Land: In diesem Jahr wird der Landkreis Augsburg die Kreisumlage nicht erhöhen. Dieses Stimmungsbild zeichnet sich bei den derzeit laufenden Haushaltsberatungen in den Ausschüssen des Kreistags ab. Für 2023 könnte es dagegen anders aussehen.

