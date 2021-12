20 Ladendiebe im Alter von mehr als 90 Jahren sind bei der Polizei registriert

Mit 91 Jahren stiehlt ein Senior in Diedorf ein Parfüm. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums gibt es jedoch eine Täterin, die wesentlich älter ist.

Eine empfindliche Strafe droht dem 91-jährigen Ladendieb, der am Mittwoch in Diedorf in einem Drogeriemarkt ein Parfüm im Wert von knapp 47 Euro gestohlen hat. Schließlich führte er bei seiner Tat ein Küchenmesser mit. Den unrühmlichen Titel, der älteste Ladendieb der Region zu sein, darf er allerdings nicht tragen. In den Archiven der Polizei gibt es eine Person, die sogar wesentlich älter ist.

Insgesamt 20 Ladendiebe in einem Alter von mehr als 90 Jahren sind in der Statistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord seit 2015 registriert. Dabei handelt es sich um jeweils zehn Frauen und zehn Männer, die allesamt nur geringwertige Sachen als Beutegut mitgehen haben lassen. Die älteste Ladendiebin hatte im Juni 2019 in einem Discounter Erdbeeren im Wert von 3,50 Euro entwendet. Sie war zum Tatzeitpunkt 97 Jahre alt.

94-Jähriger stiehlt Unterwäsche im Wert von knapp zehn Euro

Der älteste Mann beging im Alter von 94 Jahren alt einen Ladendiebstahl. Er hatte in einem Supermarkt Unterwäsche im Wert von knapp zehn Euro entwendet. Die restlichen 18 Ladendiebe bewegen sich laut Polizei überwiegend im Alter zwischen 90 und 93 Jahren. Davon waren sechs Frauen 90 Jahre alt und fünf Männer 91.

Insgesamt sind die Ladendiebstähle aus Warenhäusern oder sonstigen Verkaufsräumen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums jedoch rückläufig. Mit 2057 Delikten gab es im Vorjahr genau 358 Fälle weniger als noch 2019. Die Aufklärungsquote lag dabei im Vorjahr bei mehr als 91 Prozent. (thia)

