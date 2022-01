21-Jähriger aus Kreis Augsburg soll Attentate in ganz Bayern geplant haben

Plus Stand ein junger Mann aus dem Landkreis Augsburg kurz davor, zum Amokläufer zu werden? Etliche Beweise sprechen dafür. Nun kommen neue Details ans Licht.

Kurz vor Prozessbeginn gegen einen Mann aus dem Kreis Augsburg, der einen Amoklauf vorbereitet haben soll, kommen neue Details ans Licht. Die Ermittler gehen davon aus, der 21-Jährige aus dem westlichen Landkreis kurz davor gestanden habe, Menschen zu töten, als die Polizei ihn stoppte.