22-Jähriger aus dem Augsburger Land soll Fußgänger überfahren haben

Einem 22-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Augsburg drohen acht Jahre Haft. Die Anklage lautet auf versuchten heimtückischen Mord.

Acht Jahre Haft drohen einem 22-jährigen Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Augsburg, der vor einem Jahr in Frankfurt am Main einen Fußgänger überrollt haben soll. Die Anklage lautet auf versuchten heimtückischen Mord, schwere und gefährliche Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der 22-Jährige hat zwar im Prozess die Tat teilweise eingeräumt, spricht aber von einem Unfall und möchte im Rahmen eines sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs dem Fußgänger 10.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensgeld zahlen. Der 53-Jährige sitzt seit dem Vorfall im Rollstuhl.

Zahlreiche Knochenbrüche, ein zerschmettertes Becken und schwere innere Verletzungen hat der 53-Jährige erlitten, als Baris S. ihn vor einem Jahr in der Nacht auf Karsamstag mit seinem 2,8 Tonnen schweren Range Rover überrollte. Mehrere Tage lag er im Koma und schwebte er in Lebensgefahr. Bogdan F. wird wohl nie mehr selbstständig laufen können. "Warum hat er das gemacht?", fragt das Opfer immer wieder, als ihn ein Fernsehreporter während der Verhandlungspause interviewt. Genau dies ist auch die zentrale Frage, die in dem Prozess geklärt werden soll. Denn bislang gibt es unterschiedliche Versionen zu dem verhängnisvollen Ablauf.

Mit zwei Range Rover zum Autoposing nach Frankfurt gefahren

Fest steht bislang, dass sich Baris S. kurz vor Ostern mit Freunden in zwei Geländewagen der Marke Range Rover auf den Weg in die Hessenmetropole gemacht hat. Nach eigenen Angaben wollten sie im Szeneviertel beim Bahnhof mit ihren schweren Wagen Eindruck schinden. Dort waren sie laut Polizei bereits Stunden vor dem Unfall mehrfach durch ihre riskante Fahrweise aufgefallen. Doch gegen 1 Uhr eskalierte das Autoposing.

Baris S. war nach bisherigen Erkenntnissen in der Elbestraße verkehrt in eine Einbahnstraße gefahren, was offenbar vom späteren Opfer bemerkt wurde. Bogdan F. trat daraufhin auf die Straße und gab ihm durch Handzeichen zu verstehen, dass er umdrehen solle. Doch der Fahrer reagierte nicht. Daraufhin zückte der 53-Jährige sein Handy, um möglicherweise den Verkehrsverstoß zu fotografieren. Als Baris S. dies bemerkte, soll er gezielt auf sein Opfer zugefahren sein und ihn schließlich überrollt haben.

Mann überfahren: Fahrer sitzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft

Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass auch der Fahrer des zweiten Range Rovers den Fußgänger überfahren habe. Diese Vermutung bestätigte sich aber nicht. Baris S. flüchtete nach seiner Tat. Erst in Offenbach, also rund zehn Kilometer vom Tatort entfernt, stellte sich der 22-Jährige der Polizei und gab an, einen Unfall gehabt zu haben. Die Polizei erließ daraufhin Haftbefehl, seitdem sitzt der Autofahrer in Untersuchungshaft. Ihm tue alles furchtbar leid und er schäme sich, dass er dem Opfer nicht geholfen habe, sagte er während des Prozesses. Absichtlich überfahren aber hätte er den Fußgänger nicht.

Miriam Haßbecker von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt geht hingegen davon aus, dass Baris S. ganz bewusst vor einer Person angehalten und diese dann überrollt habe. Warum, das müsse noch geklärt werden, erklärte Haßbecker gegenüber Sat. 1. Folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, muss Baris S. für acht Jahre in Haft. Die Verteidigung plädiert für eine geringere Strafe. Das Urteil soll Ende April fallen.