24-Jähriger vermittelt gefälschte Papiere für Tuningteile

Plus Wer an seinem Auto herumschraubt, braucht die Erlaubnis vom TÜV. Ein junger Mann aus dem dem Kreis Augsburg half dabei, die Behörden auszutricksen. Nun stand er vor Gericht.

Schneller, lauter, auffälliger - in der Tuning-Szene wird gerne an Autos herumgeschraubt. Sind alle verbauten Teile zugelassen, ist das auch kein Problem. Nun landete ein junger Mann vor Gericht, der gefälschte Papiere von Tuningteilen vermittelt hat. Damit sollte die Zulassungsstelle ausgetrickst werden. Doch der Schwindel flog auf.