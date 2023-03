Landkreis Augsburg

26-Jähriger postet volksverhetzende Bilder in WhatsApp-Gruppen

Ein 26-Jähriger ist verurteilt worden, weil er volksverhetzende Inhalte in WhatsApp-Gruppen verschickte.

Plus Ein junger Mann aus dem Augsburger Land verschickt Nazi-Verherrlichungen und Beleidigungen in Chatgruppen. Das Amtsgericht verurteilt ihn wegen Volksverhetzung.

Im Gerichtssaal wirkt der junge Mann kleinlaut und nervös. Immer wieder sucht er nach den richtigen Worten. Er sei da "in etwas reingerutscht", rechtfertigt sich der 26-Jährige: "Ich weiß auch nicht, was das soll." Ein Nationalsozialist sei er jedenfalls nicht, im Gegenteil. Er wolle sich von rechtsextremem Gedankengut distanzieren, behauptet der Mann aus dem nördlichen Landkreis Augsburg. Im Internet trat er ganz anders auf. Bei WhatsApp postete er in mehrere Gruppen etliche Bilder mit volksverhetzendem Inhalt. Zu sehen waren rechtsradikale Parolen und Beleidigungen, die sich gegen Menschen mit Behinderung richteten. Deshalb muss der 26-Jährige jetzt eine Geldstrafe zahlen.

