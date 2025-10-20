31 junge Schreinerinnen und Schreiner wurden in der Staudenlandhalle freigesprochen

Bereits zum vierten Mal in Folge fand in der Staudenlandhalle in Fischach die Freisprechfeier der Schreiner-Innung Augsburg Stadt und Land statt. Dabei erhielten zehn junge Frauen und 21 junge Männer den begehrten Gesellen-Schmuckbrief mit dem „bayerischen Hobel“ überreicht. Nach der Begrüßung durch Gebhard Winter, Obermeister der Schreiner-Innung, richteten Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier, Manuela Albrecht von der Handwerkskammer Schwaben und Kreishandwerksmeister Robert Höck Grußworte an den Nachwuchs und gratulierten zum erfolgreichen Abschluss. Höck sprach die insgesamt 31 Azubis aus dem Ausbildungsverhältnis frei und erhob sie in den Gesellenstand. Wie üblich schloss er das Freisprechritual mit den Worten: „Gott schütze das ehrbare Handwerk!“

Kreativ, modern, individuell und zeitlos

Bei der Feierstunde wurde deutlich, dass die Ausbildung und die Gesellenprüfung im Schreinerhandwerk jedem Auszubildenen viel abverlangt. Am Ende muss unter Zeitdruck ein unbekanntes Werkstück gefertigt werden. Der größte Teil der Arbeit steckt aber im individuellen Werkstück, das jeder angehende Geselle selbstständig herstellen muss. Dafür muss ein Möbelstück entworfen und anschließend im Ausbildungsbetrieb gefertigt werden. „Mit dieser Aufgabe sind die Auszubildenden während des kompletten dritten Lehrjahres beschäftigt“, erklärte Werner Schuster, Mitglied im Lehrlingswarteteam der Schreinerinnung. Doch die Ergebnisse seien super gewesen. „Die Werkstücke sind richtige Schmuckstücke, auf die die Gesellinnen und Gesellen wirklich stolz sein können“, so Werner Schuster. Dafür erhielten die neuen Gesellinnen und Gesellen auch beim Freisprechen viel Anerkennung. „Die Möbelstücke sind Aushängeschilder für das Handwerk“, betonte Tobias Prinzing, stellvertretender Obermeister der Schreinerinnung. Sie zeigten einmal mehr, welch toller Beruf das Schreinerhandwerk sei – kreativ, modern, individuell und zeitlos.

Auszeichnung für besondere Leistungen

Einige der Jungschreiner erhielten besondere Auszeichnungen. Den ersten Platz als Innungssieger sicherte sich Anja Band aus Horgau (Lehrbetrieb Holzbearbeitung Kraus GmbH, Altenmünster), den zweiten Platz belegte Leonhard Langhammer aus Augsburg (Lehrbetrieb Norbert Müller, Bobingen). Dieser gewann mit seinem Gesellenstück zusätzlich den innungsinternen Wettbewerb „Gute Form“ vor Mika Meier aus Mertingen (Lehrbetrieb Holzbearbeitung Kraus GmbH, Altenmünster). In der Gesellenstück-Ausstellung im Foyer der Staudenlandhalle konnten alle Anwesenden die Schmuckstücke begutachten und für ihren Favoriten abstimmen. Den begehrten Publikumswettbewerb gewann Hanne Jakob aus Kaufering (Lehrbetrieb Schreinerei Holzflair Höfle & Grundl, Untermeitingen). Für die zünftige musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgten die Blasmusikanten „Stubenattacke“ aus den westlichen Wäldern. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!