Landkreis Augsburg

vor 2 Min.

400 Pflegekräfte im Landkreis Augsburg wollen sich nicht impfen lassen

Ein kleiner Teil der Beschäftigen in der Pflege oder in sonstigen medizinischen Betrieben will sich nicht gegen Corona impfen lassen.

Plus Bis Mitte März mussten die Einrichtungen in der Pflege und Medizin melden, wer noch nicht gegen Corona geimpft ist. So soll es für die Ungeimpften weitergehen.

Von Regine Kahl

Im Landkreis Augsburg gibt es etwa 1000 Einrichtungen, für deren Beschäftige die Impfpflicht gilt. Zu diesen Betrieben gehören nicht nur Pflegeheime, sondern auch Arztpraxen und medizinische Heilberufe. Rund 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort waren bis Mitte März nicht gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft. Experten haben konträre Meinungen dazu, was das bedeutet und wie es für diese Beschäftigten weitergehen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen