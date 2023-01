Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

49-Euro-Ticket macht den Nahverkehr für viele im Landkreis günstiger

Plus Doch das Angebot könnte es erst im Mai geben, schätzt der AVV. Über eine Umstellung müssen viele wohl nicht lange überlegen - sie zahlen dann weniger als heute.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Für viele Tausend Abonnenten im Bereich des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) könnte das 49-Euro-Ticket mit seiner deutschlandweiten Gültigkeit nicht nur eine Kostenersparnis auf dem Weg zur Arbeit oder an den Ausbildungsplatz bedeuten, sondern auch mehr Leistung. Auch wer kein Abonnent ist, aber im Schnitt eine Streifenkarte in der Woche kauft, profitiert in Zukunft von dem Angebot. Allerdings werden die Kundinnen und Kunden auf die Einführung wohl noch bis zum Mai warten müssen, schätzt man realistischerweise beim AVV. Und es gibt eine Hürde, die einer automatischen Umstellung auf das günstigere Ticket im Wege steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen