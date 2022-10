50 Jahre Landkreis Augsburg im Film

In der Reihe Kulturherbst gibt es ungewöhnliche Einblicke in die Geschichte des Augsburger Landes.

Das 50. Jubiläum des Landkreises Augsburg bietet eine gute Gelegenheit, auf die filmischen Anfänge des Augsburger Landes zurückzublicken. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kulturherbst" findet daher im Landratsamt Augsburg (Großer Sitzungssaal, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg) am Montag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr der kostenfreie Themenabend "Der Landkreis Augsburg in Bildern – ein bewegter Streifzug durch die Geschichte des Augsburger Landes" statt. Interessierte sind dazu eingeladen, in eine Zeit, in der die Bilder in den 1950er-Jahren immer besser laufen lernten, einzutauchen und einen filmischen Bogen bis zur Gegenwart zu spannen. Untergliedert ist der Abend in mehrere thematische Bereiche wie wirtschaftliche und politische Entwicklung, Kultur, Sport und Sehenswürdigkeiten sowie das alltägliche Leben.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen des Kulturherbsts sind online im Jubiläumsprogramm des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-fuer-alle.de/jubilaeumsprogramm zu finden. (AZ)