5000 Menschen im Augsburger Land sind in Quarantäne

Plus Der Rücktritt des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen wegen eines Corona-Verstoßes schlägt hohe Wellen. Wann darf die häusliche Isolation verlassen werden?

Für rund 5000 Menschen im Augsburger Land hat sich schlagartig das Leben von einem Tag auf den anderen geändert. Sie sind in Quarantäne. Der gewohnte Weg zum Einkaufen ist nun plötzlich nicht mehr möglich. Mal eben ein Paket zur Postfiliale bringen, geht genauso wenig. Auch diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, müssen nun tagelang in den eigenen vier Wänden ausharren. Nicht immer ist eine Infektion der Grund für die Quarantäne, oft reicht bereits der Kontakt zu Infizierten aus. Dass nun während seiner amtlich verordneten Isolation Gersthofens Feuerwehrkommandant trotzdem zu einem Einsatz ausrückte und daraufhin zurücktreten musste, hat unsere Leser sehr bewegt. Wir haben beim Landratsamt nachgefragt, wie strikt dieses Ausgehverbot eingehalten werden muss, und ob es Ausnahmen gibt.