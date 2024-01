53-Jähriger wegen Beleidigung homosexueller Abgeordneter verurteilt

Ein 53-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg wird verurteilt, weil er homosexuelle Politikerinnen und Politiker beleidigte. Einsicht zeigt er vor Gericht nicht.

Von Einsicht keine Spur: Ein 53-Jähriger beleidigte mehrere Politikerinnen und Politiker aufgrund ihrer Homosexualität. Deshalb musste sich der Mann aus dem nördlichen Landkreis Augsburg nun vor Gericht verantworten. Dort argumentierte der Mann mit pseudowissenschaftlichen Argumenten.

Geldstrafe wegen verhetzender Beleidigung

Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 1350 Euro wegen „verhetzender Beleidigung“ verurteilt, weil er mehrere bekennend homosexuell und transsexuell lebende Bundestagsabgeordnete angegriffen hatte. In seinem als „Anti Lbgtq Manifest“ betitelten Schreiben bezeichnete er Jens Spahn, Wolfgang Stefinger und Sepp Müller als „pervers“, Tessa Ganserer warf er vor, zu lügen. Die Amtsrichterin gestand dem Mann seine Meinung zu, sie gestand ihm auch zu, sich mit derartigen Ansichten wissenschaftlich auseinanderzusetzen, aber: Wissenschaftliche Betätigung dürfe nicht als Vorwand für direkte persönliche Beleidigung genutzt werden. Indem der Angeklagte die Bundestagsabgeordneten direkt benannt und persönlich angeschrieben habe, habe er sich der verhetzenden Beleidigung strafbar gemacht und sei entsprechend zu verurteilen.

Angeklagter beleidigte Bundestagsabgeordnete aufgrund ihrer Sexualität

Noch etwa zehn Jahre lang habe er in seinem erlernten Beruf als Schlosser gearbeitet, so der gebürtigen Thüringer, dann habe er diesen Beruf krankheitsbedingt aufgeben müssen. Er habe mit etwa 30 Jahren das Abitur nachgemacht, anschließend Mathematik und Philosophie studiert. Seitdem befasse er sich mit philosophisch-wissenschaftlichen Grundlagen von Homo- und Transsexualität, die er als „wissenschaftlich nicht erwiesen“ und „irrational“ bezeichnete. Der Angeklagte trug mehrere Bücher und Broschüren bei sich, die er bereits zu der Thematik verfasst habe.

Er bejahte, im Frühjahr 2023 zwei Schreiben sowohl an die genannten Personen wie an die Polizeiinspektion Gersthofen und anschließend an die Augsburger Staatsanwaltschaft gesandt zu haben. Darin bezichtigte er die homosexuell lebenden Abgeordneten als „pervers". Tessa Ganserer, die als Mann geboren heute als Trans-Mensch lebt, sei eine Lügnerin. Alle vier Bundestagsabgeordneten hatten Strafantrag gestellt, im Falle Ganserers erfolgte dies juristisch gesehen allerdings zu spät. Nach seinem Motiv für die Schreiben befragt, antwortete der 53-Jährige gegenüber Richterin Beate Christ, er habe „aus Aufklärungsabsicht“ gehandelt.

Angeklagter zeigt vor Gericht keine Reue

Ausgangspunkt der Gerichtsverhandlung war ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft in Höhe von 3600 Euro, den der Angeklagte in dieser Sache erhalten hatte. Dagegen hatte er Einspruch erhoben, was jetzt zu der Hauptverhandlung führte. Dort erklärte der Mann, seit Längerem aus gesundheitlichen Gründen keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen zu können. Seit 2016 beziehe er Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld.

Aus Sicht von Staatsanwältin Verena Dorn-Haag war der Tatbestand wie angeklagt erwiesen, nicht zuletzt durch das Geständnis des 53-Jährigen. Sie bezeichnete seine Schreiben als herabwürdigend, sie erfüllten den Tatbestand der verhetzenden Beleidigung. Bezüglich des Strafmaßes änderte sie ihre Forderung nach der Erörterung der persönlichen Verhältnisse des Angeklagten auf 2250 Euro nach Tagessätzen ab.

Auf Freispruch plädierte hingegen Rechtsanwalt Edgar Krein. Er sah den Tatvorwurf der Beleidigung als höchst fraglich an. Krein räumte ein, dass der Angeklagte in seinen Schreiben provokante Äußerungen getan habe, nicht zuletzt um Aufmerksamkeit für seine Bücher zu schaffen. Es dürfe nicht die Rolle der Justiz sein, Handlanger politischer Ansichten zu sein.

Richterin sieht Straftatbestand klar erfüllt

Richterin Christ rügte vor allem den vom Angeklagten hergestellten unmittelbaren Sach- und Personenbezug seiner Äußerungen. Mit dem, was er in seinen Schreiben an die Abgeordneten behauptet habe, habe er keine wissenschaftliche Aufklärung betrieben, sondern er habe zielgerichtete Beleidigungen vorgenommen. Dies sei ein Straftatbestand, weswegen der Mann zu verurteilen sei. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation kam die Richterin auf ein Strafmaß von 1350 Euro nach Tagessätzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.