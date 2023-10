Landkreis Augsburg

54-Jähriger postet Hasskommentar auf Facebook: Verfahren eingestellt

Plus Ein Mann aus dem Augsburger Land muss sich für einen Kommentar auf Facebook vor Gericht verantworten. Wie er seine Worte rechtfertigt.

Von Jonathan Lyne

Tausende Kommentare habe er auf Facebook schon geschrieben, sagte der Angeklagte am Donnerstagmorgen vor dem Amtsgericht Augsburg. Manche habe er wieder gelöscht, Probleme habe er aber nie bekommen. Bei einem Kommentar, den der heute 54-Jährige im Dezember 2022 schrieb, war es anders. Für seine Worte stand der Angeklagte nun vor Gericht, die Staatsanwaltschaft warf ihm Belohnung und Billigung einer Straftat vor.

Die AfD hatte im vergangenen Dezember auf Facebook einen Beitrag zu dem tödlichen Messerangriff in Illerkirchberg gepostet. Der Titel lautete: „Tödlicher Messer-Angriff auf zwei Mädchen: Schützen wir endlich unsere Kinder.“ Darunter schrieb der Angeklagte aus dem Landkreis Augsburg folgenden Kommentar: „Ich würde dieses Schicksal der Merkel wünschen.“ Die Staatsanwaltschaft warf dem 54-Jährigen vor, ein Tötungsdelikt an der ehemaligen Bundeskanzlerin bewusst und gewollt gutgeheißen zu haben. Gegen den Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt.

