Ab 2022 dürfen im Landkreis Augsburg auch Dosen in den Gelben Sack

Im neuen Jahr gibt es einige Änderungen bei der Entsorgung von Kunststoffabfällen. Im südlichen Landkreis ist dann auch ein neues Unternehmen zuständig.

Ein Stück einfacher soll im neuen Jahr die Entsorgung von Leichtverpackungen aus Kunststoffen, Aluminium und Verbundstoffen werden. Durch eine andere Materialzusammensetzung ist dann laut Landratsamt der Gelbe Sack so stabil, dass auch Dosen und Kronkorken hineingegeben werden können. Hintergrund ist, dass die Dosencontainer an den Wertstoffinseln nach und nach abgebaut werden. Zudem gibt es bei der Abholung der Gelben Säcke beziehungsweise der Leerung der Gelben Container einen Entsorgerwechsel.

Im nördlichen Landkreis Augsburg ist für die Abfuhr weiterhin die Firma Kühl Entsorgung und Recycling Süd GmbH zuständig. Im Süden des Landkreises erfolgt die Entsorgung ab Januar 2022 durch die Firma Knettenbrech + Gurdulic Süd GmbH aus Türkheim im Unterallgäu. Mit dem Entsorgerwechsel geht auch eine Änderung der Abfuhrtage im gesamten Landkreisgebiet einher.

Alle Abfuhrtermine für 2022 sind online im Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebs auf der Seite www.awb-landkreis-augsburg.de/aktuelles/abfuhrtermine und in der kostenlosen Abfall-App für den Landkreis Augsburg, die über das Handy heruntergeladen werden kann, hinterlegt. Entscheidender Vorteil ist jedoch, dass der Gelbe Sack jetzt auch Dosen aufnehmen kann.

Tipp für den Gelben Sack: Deckel abziehen und in die Dose stecken

Damit der oftmals scharfkantige Deckel der Dosen den Gelben Sack nicht zerstört, hat Daniela Bravi, die Werkleiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs einen praktischen Tipp: "Ziehen Sie den Deckel der Dose komplett ab und stecken Sie ihn in die leere Dose. Das verhindert, dass der Dosendeckel den Sack aufschneidet." Noch vorhandene Gelbe Säcke sollten auch über den Jahreswechsel hinaus weiterverwendet werden. Erst wenn die übrigen Bestände der bisherigen Säcke aufgebraucht sind, sollten die Haushalte auf die neuen Säcke zurückzugreifen.

Aufgrund eines Rohstoffmangels kann sich die Auslieferung der neuen Gelben Säcke jedoch verzögern. Wer Nachschub benötigt, erhält die Säcke in der Regel in den Rathäusern und an den Wertstoffsammelstellen im Landkreis Augsburg. Alle Ausgabestellen sind im Internet unter www.awb-landkreis-augsburg.de/ausgabestellen-fuer-gelbe-saecke zu finden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb weist zudem darauf hin, dass die Gelben Säcke auch weiterhin am Abfuhrtag bis 6.30 Uhr an der Straße bereitzustellen sind. Es dürfen keine blauen, grünen oder sonstigen Müllsäcke dazugestellt werden. Die unterschiedlichen Materialien der Verpackungen sollen voneinander getrennt und dann lose in den Sack gegeben werden. Ein vorheriges Auswaschen der Verpackungen ist nicht nötig. Bei einer Unwetterwarnung oder bei Sturm sollen die Gelben Säcke so befestigt werden, dass sie nicht vom Wind davongetragen werden.