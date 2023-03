Ab Montag gibt es auch beim AVV das Deutschlandticket für 49 Euro

Am 3. April beginnt auch beim AVV der Vorverkauf für das 49-Euro-Ticket, das ab 1. Mai bundesweit gültig ist. Die dazugehörige App gibt es erst Ende April.

Auch beim Augsburger Verkehrsverbund (AVV) startet am Montag, 3. April, der Vorverkauf des Deutschlandtickets, mit dem man ab dem 1. Mai für nur 49 Euro monatlich bundesweit in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Nah- und Reiseverkehrs fahren kann. Erwerben kann man das Ticket online über die Website des AVV unter: www.avv-augsburg.de. Das Deutschlandticket wird anschließend pünktlich zum 1. Mai über die neue "meinAVV"-App direkt auf dem Smartphone ausgespielt. Sie wird aber erst einige Tage vor dem Start, ab spätestens 28. April, in allen gängigen Appstores zum Herunterladen verfügbar sein. Ergänzend zur digitalen Variante des Tickets wird auch ein Papier-Ticket zum Ausdrucken angeboten. Die Details dazu will der AVV noch bekannt geben.

Wer bisher schon ein Abo beim AVV hat und stattdessen zum Deutschlandticket wechseln will, muss nicht kündigen, sondern ab 3. April einfach auf der Homepage über das Bestellformular online zum Deutschlandticket ab 1. Mai wechseln. Das Ticket ist ein Abo, das sich automatisch verlängert, wenn es nicht gekündigt wird. Die Kündigung ist monatlich möglich, jeweils bis zum Zehnten des Vormonats. Kinder unter 6 Jahren sind weiterhin kostenlos unterwegs, andere Personen können nicht kostenlos mitgenommen werden, auch Fahrräder und Hunde nicht.

Gute Nachrichten für die Gersthoferinnen und Gersthofer: Für sie kostet das Deutschlandticket nur 30 Euro, nähere Auskünfte gibt es im Rathaus.

Gräbt das 49-Euro-Ticket den AVV-Abos das Wasser ab?

Wie berichtet hatte es im Vorfeld etwas Rumoren gegeben, nachdem AVV-Verwaltungsratsvorsitzender und Landrat Martin Sailer (CSU) angesichts noch offener Fragen die Einführung im Großraum Augsburg infrage gestellt hatte. Inzwischen ist bei dem Thema aber Ruhe eingekehrt. Eingeführt wird das Ticket in der Region aber nur unter dem Vorbehalt, dass die Gegenfinanzierung durch den Staat gesichert ist. Laut AVV-Geschäftsführerein Linda Kisabaka bleibe abzuwarten, inwieweit das Deutschlandticket den Abos für Bund und Bahn im AVV das Wasser abgräbt. In vielen Fällen ist das 49-Euro-Ticket günstiger, schließt aber die Mitnahme weiterer Personen aus.

Unklar ist auch, in welchem Umfang das Deutschlandticket mehr Fahrgäste bringt. "Unsere Abozahlen rutschen Stück für Stück", sagt Kisabaka und sieht im Nahverkehr eine Zeitenwende gekommen: Dessen Finanzierungsanteil durch die Fahrgäste schrumpfe, der Defizitausgleich durch den Steuerzahler nehme zu. Schon heute sind die rund 35 Millionen Euro, die der AVV im Jahr für seine Busse ausgibt, nur zu einem Drittel durch Fahrgasteinnahmen gedeckt. (AZ/cf)

