Ab Sonntag gelten neue Zeiten bei Bus und Bahn im Augsburger Land

Der Fugger-Express der Bahn dampft ab und die Konkurrenz übernimmt. Unsere Übersicht zeigt: Es wird ein holpriger Start zum Fahrplanwechsel im Nahverkehr.

Fast scheint es so, als wollte die Bahn ihren Kunden den Abschied vom Fugger-Express nach rund 14 Jahren leichter machen. Am Donnerstagmorgen war bei Gablingen eine Weiche defekt. Züge fielen aus, Busse sprangen ein, Menschen warteten an den Bahnsteigen. Bis weit in den Vormittag hinein kam es zu Verzögerungen und Zugausfällen am drittletzten Tag mit dem Fugger-Express.

Ab Sonntag ist dieser Geschichte und rund um Augsburg fahren ab 11. Dezember die blau-weißen Züge von Go-Ahead anstelle der roten Züge des Fugger-Express von DB Regio. Zum Einsatz kommen Neufahrzeuge von Siemens: Doppelstock-Züge vom Typ Desiro HC sowie einstöckige Züge vom Typ Mireo, die mehr Komfort und teilweise auch mehr Kapazität bieten, bei einigen Zügen über 1000 Sitzplätze.

Zum Einsatz kommen nagelneue Züge

Die neuen Wagen helfen allerdings auch nichts, wenn es Probleme auf den Gleisen gibt - und sie fahren vor allem nicht, wenn die Lokführer fehlen. Der Mangel an Fachpersonal führt dazu, dass mit dem Fahrplanwechsel versprochene Verbesserungen auf der Strecke bleiben, das Angebot teilweise sogar schlechter wird. Nach einer Aufstellung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die beim regionalen Schienenverkehr im Freistaat die Regie führt, rollt folgendes auf die Bahnkunden im Augsburger Land zu:

Neu ist die durchgehende Linie RE 80 zwischen München und Würzburg, über Augsburg, Treuchtlingen und Ansbach. Die Züge verkehren alle zwei Stunden. Die neue Expresslinie bietet Fahrgästen an sämtlichen Stationen bessere Anbindungen an die wichtigen ICE-Bahnhöfe Würzburg, Augsburg und München.

Erst später im Jahr 2023 kann Go-Ahead den geplanten 30-Minuten-Takt an Samstagen auf der Linie RB 86 zwischen Augsburg und Dinkelscherben anbieten. Einstweilen fahren die Züge samstags weiterhin im Stundentakt. Zur Erhöhung der Fahrplanstabilität gibt es auf der Linie RE 9 zwischen München und Ulm nur noch alle zwei Stunden eine umsteigefreie Verbindung. In den Stunden dazwischen ist ein Umstieg in Augsburg nötig.

Züge zwischen Augsburg und Meitingen gestrichen

Die wohl gravierendste Einschränkung, die im Landkreis Augsburg bereits zu geharnischten Protesten geführt hat: Montags bis freitags entfallen vorübergehend die Verstärkerzüge der Linie RB 87, die zwischen ca. 8.30 und 15.30 Uhr nur zwischen Augsburg und Meitingen pendeln.

Auf der nachfragestarken Strecke München – Augsburg gibt es bis auf leichte Verschiebungen im Minutenbereich keine Fahrplanänderungen, und Go-Ahead habe zugesichert, trotz Personalmangels sämtliche Verbindungen zwischen München und Augsburg anzubieten, so die BEG.

Die in Gessertshausen beginnenden oder endenden Verstärkerfahrten des Fugger-Express werden von der Bayerischen Regiobahn ( BRB) übernommen. Das Angebot wird von bislang 13 auf 22 Fahrten montags bis freitags nahezu verdoppelt. Wegen der dichten Streckenbelegung können bei einigen Zügen nicht alle geplanten Zwischenhalte angeboten werden. Die BRB setzt auf dieser Verlängerung der Linie RB 67 neue Dieselfahrzeuge ein. Nach Reaktivierung der Staudenbahn sollen diese bis Langenneufnach fahren, allerdings dürfte es noch einige Jahre dauern, bis das soweit ist. Hinzu kommt: Auch der BRB fehlen die Lokführer, weshalb das Unternehmen den bei Schülern beliebten Zug, Abfahrt um 7.31 Uhr in Gessertshausen, Ankunft um 7.34 Uhr in Diedorf und um 7.41 Uhr in Neusäß, gestrichen hat.

Bus und Bahn: Neue Abfahrtszeiten im nördlichen Landkreis Augsburg

Die Fahrten der Regionalbahn RE 80 (ehemals RE 8) und RB 87 werden von Go-Ahead übernommen. Der RE 16 und RE 7 verbleiben bei der DB Regio. Durch die Übernahme durch Go-Ahead ergeben sich überwiegend nur Fahrplanänderungen im Minutenbereich. Bei einigen Fahrten verschieben sich die Abfahrtszeiten jedoch deutlich. Auch bei den Anschlüssen von/nach München und den Zuordnungen zu Linien kommt es zu Änderungen. Die Fahrgäste werden deshalb gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Abfahrtszeiten zu informieren.

Am Sonntag gibt es wieder den jährlichen Fahrplanwechsel. Das bedeutet Änderungen bei den Abfahrtszeiten der Busse. Foto: Michael Hochgemuth

Das hat auch Auswirkungen auf die Buslinien. Die Abfahrtszeiten einzelner Busse ändern sich, zum Teil werden andere Fahrzeuge eingesetzt. Alle Details befinden sich im neuen Busfahrplan des Augsburger Verkehrsverbundes AVV. Betroffen sind die Buslinien 400 bis 406, 410, 412 und 420. Im Gersthofer Stadtverkehr gibt es bei den Haltestellen Änderungen auf den Linien 57 mit 59, 51 sowie 459. Zudem betroffen sind die durch den nördlichen Kreis Augsburg führenden Linien 512, 520, 521.

Bus und Bahn: Neue Abfahrtszeiten im westlichen Landkreis Augsburg

Auch hier gilt: Der Betreiberwechsel bei der Bahn führt zu teilweise deutlichen Änderungen bei den Fahrtzeiten bei den Bussen, weshalb ein Blick in den Fahrplan lohnt. Betroffen sind die Linien 605 bis 607, 610, 611, 641.

Zwischen Augsburg und Zusmarshausen gibt es darüber hinaus ein neues Angebot. Auf der AVV-Regionalbuslinie 506 Augsburg – Biburg – Horgau – Zusmarshausen – Baiershofen/Zusamaltheim wird eine neue Expressfahrt um 5.15 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Augsburg, Hbf“ nach „Zusmarshausen, Schulzentrum“ eingerichtet. Die Fahrt um 7.31 Uhr, Montag bis Freitag, ab „Augsburg, Hbf“ wird bis „Wollbach, Ort“ verlängert und fährt die Haltestellen „Zusmarshausen, Friedensdorf“ und „Wollbach, Gewerbegebiet“ an. Die neue Ankunftszeit ist 8.23 Uhr.

Darüber hinaus kommt es auf der Linie 506 zu weiteren kleinen Änderungen bei Abfahrtszeiten und -orten. Das gilt auch für die Linien 503, 509, 511, 512, 520. (AZ)