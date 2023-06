"Ab welchem Alter sollte ein Kind ein Handy haben?"

In unserer Serie "Lebensfragen" geht es diesmal um das Thema, wann die Jungen und Mädchen ein eigenes Smartphone bekommen sollen und was Experten sagen.

"Ab welchem Alter sollten Kinder ein Handy haben? Die Klassenkameraden haben teilweise schon mit acht Jahren eins" … Auf diese Frage gibt es keine Antwort, die die Eltern zufriedenstellen wird und die Kinder voraussichtlich noch viel weniger, denn in der Praxis verbirgt sich dahinter eher die Frage, wie lange Eltern es aushalten, ihren Kindern kein Handy zu geben, beobachtet Birgit Sölch, Diplom-Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Meitingen. Sie plädiert dafür, den Kindern frühestens in der 5. Klasse ein eigenes Smartphone zur Verfügung zu stellen und ergänzt ihre Empfehlung mit einem großen Bündel an Hinweisen an die Eltern.

Birgit Sölch ist Diplom-Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe am Familienzentrum in Meitingen. Foto: Steffi Brand

In den ersten zwei bis drei Jahren sollte das Telefon nicht uneingeschränkt genutzt werden dürfen. Eine spezielle Kinder-Oberfläche sei ebenso wichtig wie das Sperren von Apps, die meist ohnehin erst ab 16 Jahren freigegeben sind. Eine Begleitung der Kinder mit dem technischen Gerät, wonach jedes Kind laut ruft, obwohl es doch eigentlich noch nicht wirklich damit umgehen kann, sei ebenso wichtig wie die Aufklärung darüber, welche Gefahren im Internet lauern und wie man sich in diesem Teil der Medienwelt auf- und verhält.

Eltern brauchen waches Auge auf den Internetkonsum der Kinder

Ganz konkret bedeutet das, dass Eltern gut daran tun, ihrem Nachwuchs zu verbieten, die eigene Adresse im Internet anzugeben oder über Messenger, wie etwa WhatsApp, Fotos zu verschicken. Der Schutz der eigenen Daten wie etwa der Adresse und der Telefonnummer sind im Umgang mit dem Smartphone ebenso wichtig wie der Schutz Dritter. Ein wacher Blick darauf, ob der Nachwuchs Bilder von sich oder anderen Kindern verschickt oder vielleicht sogar Inhalte aus dem Internet verbreitet, sei wichtig und notwendig. Wie wichtig der Schutz der eigenen Privatsphäre, die Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter sowie der Urheberrechte ist, ist nur ein kleiner Teil der Aufgaben, die Eltern zu stemmen haben, wenn sie ihrem Kind ein eigenes Handy zur Verfügung stellen.

Der Schutz der Kinder vor Cyber-Mobbing, also dem virtuellen Hänseln in sozialen Netzwerken, und Cyber-Grooming, dem Manipulieren von Kindern durch Erwachsene, muss oberste Priorität haben, fordert die Diplom-Sozialpädagogin und verwirft die Idee, dass Eltern etwa das Postgeheimnis verletzen würden, wenn sie in die Chatverläufe der Kinder gucken. "Ein Smartphone ist kein Tagebuch“, macht Birgit Sölch deutlich – wohl wissend, dass die Einsamkeit einiger Kinder und Jugendlicher eine große Gefahr darstellt, wenn plötzlich ein Handy uneingeschränkt und unkontrolliert zur Verfügung steht.

