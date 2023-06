Landkreis Augsburg

18:15 Uhr

Abgeknickte Äste, blockierte Straßen: Feuerwehren rücken nach Gewitter elf Mal aus

Plus Nach dem Gewitter am Mittwoch waren Feuerwehren im ganzen Landkreis Augsburg im Einsatz. Der Wetterdienst warnt weiter vor Unwettern bis in die Morgenstunden.

Wegen des Gewitters ist die Mittagspause für viele Menschen im Augsburger Land am Mittwoch sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Wer dachte, er könne das aufgeheizte Büro für einen kleinen Spaziergang im Freien verlassen, wurde enttäuscht. Schlimmer kam es allerdings für die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, die zwischen 11.45 Uhr und 13.15 Uhr insgesamt elf Mal im Landkreis ausrücken mussten, weil Gewitter und Starkregen ihre Spuren hinterlassen hatten.

Nach Angaben des Landratsamtes mussten die Feuerwehren vor allem umgestürzte Bäume, abgeknickte Äste oder vom Wind verschobene Gegenstände aus dem Weg räumen. Mitunter waren Straßen und Wege blockiert. Die Freiwillige Feuerwehr Aystetten berichtet auf Facebook von einem abgeknickten Baum, der beim Ottmarshauser Weg auf der Straße lag. Die Feuerwehr Neusäß musste derweil im Bereich der Westheimer Straße in Neusäß einen Ast von einem Baum entfernen, der abzustürzen drohte. Solche und ähnliche Einsätze gab es laut Landratsamt im gesamten Landkreis. Die Feuerwehr Neusäß wurde zudem am Mittwoch zu mehreren Verkehrsunfällen, unter anderem auf der Autobahn A8 und zu weiteren Einsätzen gerufen.

