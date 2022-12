Abgeordnete schimpft wegen Zugausfällen über Go-Ahead

Carolina Trautner findet: Die Zugausfälle im Augsburger Land sind nicht hinnehmbar. Sie moniert außerdem die unzureichende Kommunikation.

Wegen der zahlreichen Zugausfälle und Verspätungen kritisiert nun auch die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner ( CSU) das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead. Die aktuellen Zugausfälle auf den Augsburger Netzen "sind nicht hinnehmbar und müssen schnellstmöglich abgestellt werden“, so die Politikerin.

Laut Trautner wurden bereits mit dem Verkehrsministerium in München Krisengespräche geführt und das Ministerium habe Unterstützung bei der Organisation für Ersatztriebwagen zugesagt.

Schimpft über Go-Ahead: Carolina Trautner. Foto: Marcus Merk

Weiterhin moniert Trautner die unzureichende Kommunikation: „Es kann nicht sein, dass Fahrgäste beispielsweise am Sonntagabend nicht zuverlässig wussten, welche Züge am Montagmorgen dann auch tatsächlich fuhren“. Trautner ruft daher Go-Ahead auf, mit Nachdruck und zeitnah für spürbare Verbesserungen zu sorgen.

Go Ahead hat seit dem Wintereinbruch in der vergangenen Woche zahlreiche Probleme und musste viele seiner neuen Triebwagen in die Werkstatt schicken. Ferner kämpft das Unternehmen, das im Raum Augsburg Mitte Dezember an den Start ging, mit Lokführermangel. (AZ)

