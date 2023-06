Für 2000 Real- und Mittelschüler beginnen die Abschlussprüfungen

Knapp 2000 Schülerinnen und Schüler schreiben in dieser und der nächsten Woche ihre Mittlere Reife oder ihren QA. Viele sind der erste Jahrgang neuer Prüfungen.

Es ist die letzte Runde der Abschlussprüfungen an den weiterführenden Schulen im Sommer 2023: An den Mittelschulen und Realschulen im Landkreis Augsburg starten in dieser Woche die schriftlichen Abschlussprüfungen. Das sind gleich mehrere: Es geht um den qualifizierenden Abschluss (QA) und den mittleren Schulabschluss an Mittel- und Realschulen. Insgesamt knapp 2000 Jugendliche schwitzen, in der bislang heißesten Woche des Jahres, zumeist in den Turnhallen. Viele von ihnen sind der erste Jahrgang von neuen Prüfungsformen, die erstmals abgefragt werden.

Das gilt für alle Jugendlichen, die an den Realschulen und auch an den Mittelschulen die Mittlere Reife ablegen möchten. Für die Realschüler ist am Mittwoch, 21. Juni, der erste Prüfungstermin im Fach Deutsch. Sie sind der erste Jahrgang, für die während ihrer gesamten Schulzeit der "Lehrplan plus" galt, der mehr Gewicht auf das Erlernen und Anwenden von Kompetenzen legt als auf das reine Auswendiglernen.

In Mathematik müssen Aufgaben ohne Taschenrechner gelöst werden

An der Realschule Zusmarshausen schreiben am Mittwoch 122 Schülerinnen und Schüler in Deutsch nun erstmals eine Abschlussklausur, die zwei bisher getrennte Aufsatzformen verbindet, erläutert Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald. "Bislang konnte man wählen zwischen einer Erörterung und einer textgebundenen Analyse. Jetzt sind beide Formen zu einer vereint." In Mathematik, so sein Kollege Marcus Langguth von der Realschule Neusäß, wo 126 Jugendliche mit ihren Prüfungen beginnen, sei ein Prüfungsteil ohne Taschenrechner hinzugekommen.

Schwierigkeiten erwarten beide dadurch aber nicht. Immerhin seien die Schülerinnen und Schüler schon viele Jahre lang auf die neuen Anforderungen vorbereitet worden. "Das ist lange bekannt und wurde vielfach eingeübt", so Jürgen Seipt-Wunderwald. An den weiteren Realschulen im Landkreis beginnen in Meitingen heute 142 Jugendliche mit den Prüfungen, in Bobingen sind es 77, in Königsbrunn 94, die Realschule Schwabmünchen hat eine ähnliche Größe wie Meitingen. Je nach Profilfach kommt auf die Jugendlichen fast jeden Tag eine der vier Abschlussprüfungen zu, den Abschluss bildet der Theorieteil des Fachs Werken am Freitag, 30. Juni.

810 Jugendliche starten in ein paar Tagen in den QA

Auch an den Mittelschulen im Landkreis sind in dieser Woche 357 Schülerinnen und Schüler mit ihrem mittleren Schulabschluss befasst, teilt der fachliche Leiter des staatlichen Schulamts, Thomas Adleff, mit. Die größte Mittelschule im Landkreis ist die Mittelschule Gersthofen, dort sind es allein 75, sagt Schulleiterin Sigrid Puschner. Sie hat an ihrer Schulform bereits im vergangenen Jahr Erfahrungen mit den neuen Prüfungsformen beim QA sammeln können und meint, für ihre Zehntklässler könnte es nun "ganz schön happig" werden.

Lesen Sie dazu auch

Am Mittwoch, 21. Juni, schließen die Zehntklässler, die ihre Abschlussprüfungen an einer Mittelschule schreiben, die Klausuren mit Mathematik bereits ab. Wenige Tage später, je nach Fach ab Freitag, 23., oder Montag, 26. Juni, geht es dann mit dem QA der neunten Klassen an den Mittelschulen weiter. Insgesamt geht es im Landkreis um 810 Jugendliche, so Thomas Adleff. "Die Zahl der Teilnehmenden ist aber traditionell höher, als die Zahl der Schüler und Schülerinnen in den neunten Regelklassen, weil immer ein Teil aus den neunten M-Klassen auch den QA mitschreibt", sagt er. Für diese ist es ein Sicherheitsnetz: Sollte es ein Jahr später mit dem mittleren Schulabschluss nicht klappen, dann haben sie zumindest den QA in der Tasche.

Bei den Abschlussprüfungen ist übrigens Corona noch immer nicht ganz vorüber: Als Zugeständnis an die schwierige Schulzeit der Jugendlichen gibt es nochmals einen Zeitzuschlag. Das ist bei den meisten Prüfungen 30 Minuten.