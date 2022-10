Brauer Rittel aus Adelsried will in den Bayerischen Landtag einziehen

Die Entscheidung der Freien Wähler für den Direktkandidaten im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd ist gefallen: Die Partei setzt auf den Adelsrieder Unternehmer Rittel.

Die Freien Wähler verkünden eine neue Personalie: Sie wollen den Kreisvorsitzenden Anton Rittel als Direktkandidat im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr nominieren. Zum südlichen Stimmkreis gehören ausschließlich Gemeinden aus dem Landkreis Augsburg.

Nachdem sich die Kreisvorstandschaften der Freien Wähler in den Landkreisen Augsburg und Dillingen bereits dafür ausgesprochen haben, Fabian Mehring ins Rennen um das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen zu schicken, steht nun auch der Kandidat für den Stimmkreis Augsburg-Land-Süd fest. Der Unternehmer Rittel aus Adelsried soll dort möglichst viele Erststimmen holen. Für die Grünen geht hier Max Deisenhofer ins Rennen. Der Bildungspolitiker war 2018 erstmals in den Landtag gewählt worden. Er landete mit fast 17 Prozent der Stimmen hinter Carolina Trautner ( CSU). Auch Trautner will kommendes Jahr erneut in den Landtag einziehen.

Der 55-jährige Rittel ist selbstständiger Hufschmied und betreibt die Brauerei Stadelbräu in Adelsried. Seit 2020 sitzt Rittel, der zudem Gemeinderat in seinem Heimatort ist, für die Freien Wähler im Kreistag. Zusammen mit Claudia Schuster führt er seit 2019 als Vorsitzender die Geschicke der Freien Wähler im Augsburger Land. "Unser Kreischef Anton Rittel ist ein gestandener Kommunalpolitiker und erfolgreicher Unternehmer, der alle Voraussetzungen mitbringt, um viele Stimmen zu sammeln", sagt Kollegin Schuster. Der Landtagsabgeordnete Mehring setzt auf Rittels Chancen im ländlichen Raum sowie beim heimischen Mittelstand.

Rittel selbst will seine Tour zu allen FW-Ortsverbänden im Kreisgebiet fortsetzen. "Ich bin gerne bei unseren Leuten vor Ort und halte es für wichtig, den kurzen Draht zur Basis zu haben." Entscheidend sei den Menschen zuzuhören, um zu wissen, wo der Schuh drücke.

Melanie Schappin aus Gersthofen will in den Bezirkstag einziehen

In den Wahlkampf will Rittel gemeinsam mit FW-Kreistagsfraktionschefin Melanie Schappin aus Gersthofen ziehen, die für den Bezirkstag ihren Hut in den Ring wirft. 2020 war Schapping bereits Landratskandidatin. Die formale Entscheidung über die Kandidaturen Rittels und Schappins soll bei der Nominierungsversammlung im November getroffen werden. Im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West stehen laut FW letzte Gespräche über Kandidaten noch aus. Nach Informationen unserer Zeitung ist Claudia Schuster eine aussichtsreiche Kandidatin.

Der Stimmkreis Augsburg-Land Süd umfasst die Städte Bobingen, Königsbrunn, Schwabmünchen und Stadtbergen sowie die Gemeinden Adelsried, Aystetten, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Gessertshausen, Graben, Großaitingen, Hiltenfingen, Horgau, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Kutzenhausen, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Oberottmarshausen, Scherstetten, Untermeitingen, Ustersbach, Walkertshofen, Wehringen und Zusmarshausen. Die übrigen Gemeinden des Landkreises liegen im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West oder Augsburg-Land, Dillingen. (AZ/kar)