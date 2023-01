Adventsrätsel mit Kunstwerken: Rund 600 Einsendungen

Wieder haben sehr viele Menschen bei unserem Rätsel mitgemacht und das richtige Lösungswort gefunden. Das sind die Gewinner der Einkaufs- und Gastrogutscheine sowie der 20 Buchpreise.

Dieses Ergebnis ist eindeutig: Die Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeinen kennen sich mit Kultur im Augsburger Land sehr gut aus. Auf fast allen der rund 600 Einsendungen per Post oder E-Mail zu unserem Adventsrätsel, bei dem Kunstwerke in verschiedenen Orten des Augsburger Landes zu erkennen waren, steht die richtige Lösung: Lebkuchen und Glühwein.

In der Redaktion übernahm Praktikantin Nicola Jäckel am Mittwoch die Rolle der Glücksfee und zog die Gewinner aus dem großen Stapel an Einsendungen.

Hartwig Pöttig aus Neusäß gewinnt den Hauptpreis, einen Einkaufsgutschein in Höhe von 100 Euro für den Fachmarkt Spiel + Freizeit in Gersthofen. Ebenfalls einen Einkaufsgutschein in Höhe von 60 Euro gewinnt Annemarie Straub aus Gersthofen für den Freizeitausstatter Gartenmöbel Herdelt in Gersthofen. Und Hildegard Andersch aus Westendorf kann sich mit Begleitung ein Frühstück für zwei Personen im Hotel Kloster Holzen im Wert von 40 Euro schmecken lassen.

Den beliebten AZ-Gartenkalender 2023 haben zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewonnen:

Sebastian Kraus aus Dinkelscherben

Annerose Kaiser aus Biberbach

Margarete Reichler aus Neusäß

Marianne Büchele aus Meitingen

Hilde und Albert Wiedemann aus Zusmarshausen

Christine Deisenbacher aus Gersthofen

Martina Hartig-Kißling aus Neusäß

Claudia Ziegenfuß aus Zusmarshausen

Erika Stutzmüller aus Rommelsried

Madeleine Buchwald aus Heretsried

Außerdem gibt es 20 Buchpreise, über die sich mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen können.

Das Buch "Schwabens böse Buben" von Max Czysz erhalten:

Sabine Beck aus Horgau

Christian Peter aus Welden

Anton Eser aus Fischach

Petra Steppich aus Wollbach

Eine Ausgabe von "Die schönsten Radtouren in der Region" aus der Reihe "Radl mit" haben gewonnen:

Birgit Hüller aus Gablingen

Angelika Riedesser aus Bonstetten

Maria Scheler aus Neusäß

Das Buch "Wunderwaffe aus dem Wald" - Das Geheimwerk Kuno im Augsburger Land, erhalten:

Rita Zimmermann aus Adelsried

Gerhard Blaser aus Gablingen

Birgit Siegel aus Oberschöneberg

Die Preise werden den Gewinnerinnen und Gewinnern zugeschickt. Nur den Gartenkalender bitten wir ab Montag, 9. Januar, werktags in der Redaktion in Gersthofen, Bahnhofstraße 8-10, abzuholen. Vielen Dank fürs Mitmachen, wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut. (kar)