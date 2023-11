Aktionstag zum Thema Einsamkeit am 30. November in Stadtbergen

Einsamkeit kann krank machen. Der Landkreis will aufklären und bietet ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt in Stadtbergen.

Auch wenn wir ständig erreichbar sind, ist Einsamkeit immer noch ein gesellschaftliches Problem, das Menschen jeden Alters betreffen und vielfältige gesundheitliche Folgen haben kann. Während der Corona-Pandemie war das Thema verstärkt in den Fokus geraten. Zahlreiche Studien haben chronische Einsamkeit als Risikofaktor für körperliche und psychische Krankheiten identifiziert.

Klaus Holetschek spricht in Stadtbergen

Im Rahmen des Schwerpunktthemas „Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht“ des Bayerischen Staatministeriums für Gesundheit und Pflege möchte auch der Landkreis Augsburg für dieses wichtige Thema sensibilisieren und lädt am Donnerstag, 30. November, unter dem Motto „Einsamkeit: Perspektiven“ zu einer Reihe kostenfreier Veranstaltungen in Stadtbergen ein.

Dabei werden alle Altersgruppen angesprochen. Das Nachmittagsprogramm umfasst einen Malkurs für Grundschulkinder, einen Lyrik-Workshop für Jugendliche und Erwachsene sowie ein Mitsing-Konzert für alle Generationen. Abschluss und Höhepunkt ist die Abendveranstaltung im Bürgersaal Stadtbergen mit einem Impulsvortrag des ehemaligen Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek.

Infos und Kreatives für jedes Alter

Alle Veranstaltungen im Überblick: Abendveranstaltung mit Klaus Hoetschek im Bürgersaal Stadtbergen ab 18 Uhr; Mitsing-Konzert im Bürgersaal Stadtbergen von 14 bis 16 Uhr; Kindermalkurs in der Parkschule Stadtbergen von 15 bis 17 Uhr (nur für Kinder im Grundschulalter); Lyrik-Workshop in der Parkschule Stadtbergen von 15.30 bis 17 Uhr. Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.landkreis-augsburg.de/aktionstag-einsamkeit im Internet. (AZ)