Als unsere Vorfahren bei Biburg nach Erz gegraben haben

Beim Tag des offenen Denkmals konnten interessante historische Gebäude, Kunststücke und Ausstellungen besichtigt werden. Heuer gab’s auch eine Führung bei Biburg.

"Talent Monument" lautete das Motto des 54. Tags des offenen Denkmals, bei dem am Sonntag historische Schätze auch im Augsburger Land gezeigt und erläutert wurden. Neben Orten, die nahezu jedes Jahr dabei sind, wie dem Bauarchiv im ehemaligen Kloster Thierhaupten und dem Klostermühlenmuseum waren auch weniger bekannte Ziele dabei. Beispielsweise Relikte des Bergbaus in unserer Region.

Die Trichtergruben am Dachsberg in Biburg sind geologisch bedeutsam und eine seltene Fundstelle für den frühmittelalterlichen Erzabbau in der Region. Das erfuhr eine Wandergruppe am Tag des offenen Denkmals von Kreisheimatpflegerin für Archäologie, Alexandra Völter. Bis zu 200 Tonnen Roheisen seien von unseren Vorfahren in den bis zu 7000 Trichtergruben dort einst abgebaut worden.

„Der größte Feind der Bodendenkmäler heute ist die moderne Forstwirtschaft“, erklärt Völters Kollege Lutz Kunstmann der Gruppe, der wie sie Archäologie studiert hat und ehrenamtlich für das Landratsamt die historischen Zeugnisse sichert. Für Schatzsucher gäbe es nichts mehr zu holen. Die Menschen im frühen Mittelalter hätten alles abgetragen, was in diesem Gebiet an Erz im Boden gelegen habe. Für eine genaue Datierung fehlten die archäologischen Funde. „Die Größe der Gruben, drei Meter Durchmesser an der Oberfläche, ein Meter Durchmesser in der Tiefe, ist aber ein typisches Kennzeichen für den frühmittelalterlichen Bergbau“, sagt Völter. Denn in den Aufzeichnungen des Stiftes Augsburg, die ins 12. Jahrhundert zurückreichen und für dieses Gebiet als historische Quelle dienen, seien keine Hinweise auf einen Erzabbau zu finden. Das Erz am Dachsberg müsse also schon vorher aus der Erde geholt worden sein, so Völter. Später, im 15./16. Jahrhundert, habe man größere Gruben genutzt, was am Hang gegenüber, westlich von Biburg noch zu sehen sei.

Mineralien wurden vom Lech einst auch ins Augsburger Land gespielt

Wer sich wie ein Teilnehmer der Wandergruppe fragt, wie die Menschen im frühen Mittelalter die lohnenswerten Grabungsstellen entdeckt haben könnten, findet die Antwort laut Kunstmann in den geologischen Prozessen nach den Biberkaltzeiten (vor 1,2 bis 2,6 Millionen Jahren). In die Staudenplatte und deren Deckenschotter, die der Ur-Lech einst mitgeschleppt und abgelagert hatte, gruben sich kleine Flüsse ein. Dort, also auch im Wasser der Biber, wuschen sich die ersten Minerale aus und konnten so von den Bewohnern gefunden werden. Auf der Suche nach mehr hätten sie dann auf den Anhöhen rund um die Biber das begehrte Erz gesucht. „Zehn Meter tief mussten sie graben“, erklärt Kunstmann, was man heute nicht mehr sehen könne, da die Trichter nicht parallel begonnen wurden, sondern beim Graben jedes nächsten Trichters der Abraum in den vorherigen Trichter verfüllt worden sei.

900 Tonnen Eisenerz aus Biburg wurden verhüttet

„Wir gehen von 900 Tonnen Eisenerz aus, das mit 9000 Tonnen Holzkohle verhüttet wurde“, rechnet Völter vor. Diese Holzkohle sei ganz in der Nähe der Trichtergruben, am Rand der Anhöhe, hergestellt worden. An dieser Stelle finden sich heute Relikte einer uralten Köhlerei. Insgesamt wird der Abbau nicht lange gedauert haben, meint Völter. „Wenn drei Personen an einem Schacht zwei Wochen arbeiteten“, sagt sie, das hätte man archäologisch getestet und errechnet, „und 30 Bergleute nebenerwerblich tätig waren, sind die 50 Hektar in 50 Jahren abgebaut gewesen.“ Verhüttet wurde das Material in Rennöfen, erklärt Kunstmann, das heißt in einer Grube, in die das Eisenerz mit der Holzkohle eingeschichtet und bei 1200 Grad Celsius herausgebrannt worden sei. Genutzt wurde das Eisen vor allem für den Werkzeugbau. Archäologisch gefunden wurde davon laut Völter in der Region bisher aber nichts. Gräber unweit der Trichtergruben seien geplündert gewesen.

Die Trichtergruben am Dachsberg sind stille Zeugnisse der Geschichte, die dank einiger Tafeln im Wald östlich der Antoniusquelle leicht zu finden sind und jederzeit besucht werden können. Erforscht wurden sie von Hans Frei, der erste Grabungen in den 1960er Jahren durchgeführt und von Hand kartiert hatte. Seitdem sei nicht wieder gegraben worden, so Kreisheimatpflegerin Völter. Weitere Fundstellen für Trichtergruben liegen in Grubet bei Aichach und am Hirschberg in Kelheim.