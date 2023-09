Am Samstag gehen im Augsburger Land die Lichter aus

Ob Menschen, Tiere oder Bäume, alle leiden unter ständiger Bestrahlung mit künstlichem Licht. Lichtverschmutzung wird dieses Phänomen genannt. Die Earth Night soll entgegenwirken.

Ohne geschlossenen Rollladen zu schlafen, fällt vielen Menschen schwer. Kein Wunder, denn die Straßenlaternen, die durch das Fenster leuchten, stören menschlichen Schlaf. Bei Licht wird nämlich weniger vom Schlafhormon Melatonin gebildet. Die Earth Night in der Nacht von Freitag auf Samstag soll dafür mehr Verständnis schaffen. Auch der Landkreis Augsburg ist dabei. Es geht um Lichtverschmutzung.

Lichtverschmutzung heißt, dass die Nacht immer mehr durch künstliches Licht erhellt wird. Nirgends ist es mehr komplett dunkel. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wie Insekten kann künstliches Licht negativ beeinflussen, weiß Christine Zerbe, promovierte Physikerin und Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Augsburg: „Sie fliegen um die Lichtquelle herum und stürzen irgendwann erschöpft zu Boden.“ Fledermäuse würden nicht aus ihren Höhlen kommen, weil sie darauf warteten, dass es dunkel wird. Dadurch haben sie nicht genug Zeit, um Nahrung zu suchen. Bei Jungtieren kann dadurch die Entwicklung verzögert werden. Zugvögel orientieren sich normalerweise an den Sternen. Durch zu viel Licht können sie vom Weg abkommen. Sogar Bäume werden beeinträchtigt. Steht ein Baum neben einer Straßenlaterne, bleiben die Blätter auf der beleuchteten Seite länger grün. Bei Kälte oder Schnee brechen sie dann ab, erklärt Zerbe im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Landratsamt bleibt unbeleuchtet

Dem gilt es entgegenzuwirken. „Die Paten der Nacht“, eine gemeinnützige Organisation zur Eindämmung der Lichtverschmutzung, haben daher die Earth Night ins Leben gerufen. Dazu soll am Freitag, 15. September, ab Einbruch der Dunkelheit das Licht abgeschaltet oder zumindest reduziert werden. Nur Beleuchtung, die der Sicherheit dient, soll bleiben. Ansonsten sind Organisationen, Unternehmen sowie Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, Kunstlicht zu vermeiden. Auch die Außenbeleuchtung des Landratsamtes wird so beispielsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag unbeleuchtet bleiben. Das sei, auch aus Kostengründen, schon seit Monaten so, sagt Landrat Martin Sailer.

Die astronomische Vereinigung Augsburg betreibt in Diedorf eine Sternwarte. Trotz Earth Night werden hier aber nicht mehr Sterne zu sehen sein als sonst, sagt Zerbe. Trotz des Aufrufs durch das Landratsamt hätten Gemeinde und ortsansässige Firmen nämlich nicht angekündigt, an der Aktion teilzunehmen. Dadurch bleiben die sichtbaren Auswirkungen gering. Trotzdem erhoffe sie sich, dass durch die Aktion die Problematik der Lichtverschmutzung bekannter werde. „Vielleicht merkt man, dass die ein oder andere Lichtquelle unnötig ist und eine weniger helle Beleuchtung denselben Zweck erfüllt“, erklärt sie. Zudem könne sehr einfach Energie eingespart werden, indem unnötiges Licht abgeschaltet wird.

Nicht nur in der Earth Night kann Licht reduziert werden

Um auch an den anderen Nächten im Jahr unnötiges Licht zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen sollte das Licht nur angeschaltet werden, wenn und wo es tatsächlich benötigt wird. Hier können Bewegungsmelder helfen. Ist die Lichtquelle waagerecht zum Boden gerichtet, kann verhindert werden, dass das Licht unnötig zur Seite oder nach oben streut und eine sogenannte Lichtglocke über einer Stadt bildet. Außerdem hat gelbes Licht weniger negativen Einfluss auf die Tiere als weißes.

Weitere Hintergründe zur Aktion und Möglichkeiten, im Alltag die Lichtverschmutzung einzudämmen, gibt es unter www.earth-night.info.